В Киеве могут ограничить работу метро: названа причина и дата

В Киеве в субботу, 28 августа, могут ограничить работу нескольких станций столичного метрополитена. На НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Ограничения могут коснуться станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

"Сегодня, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Начало игры в 19:30", – рассказали в пресс-службе.

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В метрополитене уточнили, что перед началом футбольного матча возможном ограничении (закрытии) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможном ограничении (закрытии) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", – резюмировали в метро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 26 августа начался ремонт эскалаторов на станции метро "Олимпийская". Работы продлятся до 25 января 2022 года.