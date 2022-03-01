В Киеве метрополитен начал работать в ограниченном режиме: известны подробности

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В Киеве во вторник, 1 марта, столичный метрополитен начал перевозить пассажиров в ограниченном режиме. По всем направлениям работает только по одному поезду на одном пути.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов. Он призвал киевлян быть осторожным и выходить из дома только при крайней необходимости.

Так, столичный метрополитен будет работать следующим образом:

Синяя ветка – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". Поезд останавливается на всех станциях, кроме "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

На Зеленой ветке движение организовано на двух участках: от станции "Красный хутор" до "Славутич" и от станции "Выдубичи" до станции "Сырец". Поезд не останавливается на станциях "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Кловская".

На Красной ветке поезд перевозит пассажиров от станции "Университет" до "Шулявская".

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве ночью 27 февраля было несколько боев между защитниками Украины и диверсионными группами противника. Сейчас ситуация полностью под контролем украинской армии и территориальной обороны.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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