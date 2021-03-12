В Киеве люди проигнорировали увеличение заболевших COVID-19. Фото

Несмотря на ежедневный рост количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, жители столицы игнорируют карантинные ограничения.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, большинство киевлян при поездке в транспорте носят маски неправильно, сдвинув их практически на подбородок. Среди нарушителей есть люди разного возраста, в том числе из группы риска – пенсионеры.

На замечание от окружающих нарушители в основном сразу же реагируют и извиняются. В то же время на просьбу надеть защитную маску некоторые выражаются резко, заявляя, что это их проблемы.

Чаще всего пассажиры оправдывают нарушение карантинных ограничений тем, что им не хватает воздуха. Кроме того, среди частых причин: забыли, задумались, только сняли или уже переболели COVID-19, и поэтому им маска не нужна.

Стоит отметить, что люди не соблюдают дистанцию даже в очереди в лабораториях, где проводят тестирование на наличие коронавирусной болезни.

При этом на одной из торговых точек, расположенной на базаре на проспекте Владимира Маяковского, продавец находилась среди товара без маски и перчаток.

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