В Киеве люди проигнорировали увеличение заболевших COVID-19. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Среди нарушителей, есть люди из группы риска

Несмотря на ежедневный рост количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, жители столицы игнорируют карантинные ограничения.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, большинство киевлян при поездке в транспорте носят маски неправильно, сдвинув их практически на подбородок. Среди нарушителей есть люди разного возраста, в том числе из группы риска – пенсионеры.

Среди нарушителей карантина – пенсионеры.

На замечание от окружающих нарушители в основном сразу же реагируют и извиняются. В то же время на просьбу надеть защитную маску некоторые выражаются резко, заявляя, что это их проблемы.

В маршрутках люди могут не носить маски.

Чаще всего пассажиры оправдывают нарушение карантинных ограничений тем, что им не хватает воздуха. Кроме того, среди частых причин: забыли, задумались, только сняли или уже переболели COVID-19, и поэтому им маска не нужна.

Люди игнорируют карантин

Стоит отметить, что люди не соблюдают дистанцию даже в очереди в лабораториях, где проводят тестирование на наличие коронавирусной болезни.

Люди стоят в очереди не соблюдая дистанцию.
Очередь в лабораторию.

При этом на одной из торговых точек, расположенной на базаре на проспекте Владимира Маяковского, продавец находилась среди товара без маски и перчаток.

Продавцы на базаре не соблюдают карантинные ограничения.
Без маски и перчаток.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, грозит ли столице жесткий локдаун, как это было весной 2020 года.

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