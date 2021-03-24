В Киеве копы спасли мужчину, который провалился под лед. Видео

В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину, который провалился под лед в водоеме на улице Кадетский Гай.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы, ЧП произошло во вторник, 23 марта. Копы получили вызов о несчастном случае и прибыли на место происшествия.

"На расстоянии 10-15 метров от берега виднелась человек. Ситуация требовала немедленных действий. Мужчина уже длительное время пробыл в воде, он лежал неподвижно и не реагировал на обращения патрульных", – говорится в сообщении.

Полицейские собрали на берегу деревянные доски и создали дополнительную опору на хрупком льду. Патрульный Виталий Данильчук спустился по доскам и подполз к мужчине. Добравшись до него, он обмотал его веревкой и начал вытаскивать. В спасении мужчины полицейскому помогли его коллеги, ведь ближе к берегу лед треснул.

После спасения пострадавшего передали врачам скорой помощи. Его с общим переохлаждением госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рыбак спас ребенка, который стоял на плавающей глыбе льда посреди реки.