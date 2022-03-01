В Киеве комендантский час будет действовать с 20:00 до 8:00. Жителей города просят без крайней нужны не выходит на улицу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Общественный транспорт в городе работает в ограниченном режиме до 19:00 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"С 20:00, напомню, комендантский час. Все – остаются дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спец пропусками от военного коменданта Киева! Продолжается комендантский час до 8 утра… Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00", – подчеркнул Кличко.

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Мэр добавил, что город готовится противостоять российскому агрессору, в частности на въездах в столицу возведены защитные укрепления.

"Дорогие друзья! Киевляне! Ситуация у нас сложная. Враг – на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы теробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", – резюмировал Кличко.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве ночью 27 февраля было несколько боев между защитниками Украины и диверсионными группами противника. Сейчас ситуация полностью под контролем украинской армии и территориальной обороны.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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