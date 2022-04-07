В Киеве кольцевая электричка за две недели работы перевезла около 100 тыс. пассажиров

В Киеве за две недели работы кольцевая электричка перевезла около 100 тысяч пассажиров. Билеты на поезд можно заказать в специальных чат-ботах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Стоимость одной поездки составляет 15 гривен.

"За две недели движения кольцевая электричка в Киеве перевезла около 100 тысяч пассажиров Самыми популярными сообщениями стали: Дарница – Центральный вокзал, Святошино – Центральный вокзал и Почайна – Центральный вокзал. Продолжаем перевозить пассажиров самым удобным в Киеве маршрутом!", – подчеркнули в пресс-службе.

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В "Укрзалізниці" добавили, что билеты можно приобрести в специальных чат-ботах (чтобы прейти к покупке, нажмите на ссылку): Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

Напомним, в Киеве 28 марта начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 гривен.

Кроме того, во вторник, 5 апреля, возобновились пассажирские перевозки между Киевом и Броварами Киевской области. Маршрутные автобусы будут отправляться в пригород столицы со станции метро "Лесная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице постепенно возобновляют работу частные перевозчики. В частности, по состоянию на четверг, 7 апреля, заработали 11 маршрутов.