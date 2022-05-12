В Киеве временно меняли работу "красной ветки" метро

В Киеве в четверг, 12 мая, временно меняли работу "красной ветки" столичного метро. Поезда не ездили между станциями Левобережная и Арсенальная.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Причину такого решения в метро на назвали.

"Внимание! Движение по красной линии организовано между станциями Академгородок–Арсенальная и между станциями Левобережная–Лесная. О возобновлении полноценного движения по линии будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе Киевской городской государственной администрации уточнили, что движение поездов по "красной линии" было возобновлено. Метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.

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Напомним, ранее в Киеве запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

Добавим, что за месяц работы с начала запуска, во время полномасштабной агрессии РФ, городская кольцевая электричка Киева перевезла 270 тыс. пассажиров. При этот 99% отправлений происходило согласно графику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".