В Киеве из-за ракетных обстрелов дети второй день подряд "празднуют" последний звонок на станциях метро. Видео

Страна-террорист РФ в пятницу, 16 июня, в очередной раз атаковала ракетами территорию Украины, в частности Киев. В столице дети второй день вынуждены праздновать последний звонок в укрытиях и на станциях метро.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях. В городе во время обстрела слышны взрывы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Последний звонок для школьников во время воздушной тревоги на "Демиевской", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео – дети на стульях и одеялах вынуждены ждать на перроне столичной подземки. А на другой станции выпускницы пели песни, чтобы поддержать всех находящихся рядом и показать врагу, что украинцев не запугать.

Стоит добавить, что в этом году единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учебным заведениям не давали, поэтому каждая школа отдельно выбирает удобный и безопасный формат выпускного. Из 9 и 11 классов в этом году выпускается почти 50 тысяч школьников.

Напомним, российские войска запустили ракеты по Украине из акватории Черного моря, они летели в направлении Киева, воздушная тревога объявлена практически по всей территории Украины. По предварительным данным, силам ПВО удалось сбить 6 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэробаллистических "Кинжалов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 15 июня, в школах звучит последний звонок. К сожалению, из-за очередной воздушной тревоги, вызванной угрозой ракетных обстрелов, выпускники вынуждены праздновать и танцевать вальс в столичном метро.

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