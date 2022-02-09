В Киеве из-за прорыва трубы перекрыли движение на одной из улиц. Фото

В Святошинском районе Киева в среду, 9 февраля, произошел прорыв водонапорной сети. В результате происшествия было перекрыто движение на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. ЧП произошло на улице Бетховена.

"Из-за аварии на водопроводной сети перекрыто движение на части улице Бетховена на участке от улицы Жмеринской до Дорошенко. Аварийные бригады уже работают на месте", – говорится в сообщении.

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Согласно официальным данным коммунального предприятия "Киевводоканал", на ремонт трубопровода понадобится около двух дней.

Добавим, что по информации портала Google Maps на прилегающих улицах образовались пробки.

Напомним, в Соломенском районе Киева в среду, 2 февраля, из-за аварии на трубопроводе в яму провалились два автомобиля. Чтобы достать автотранспорт задействовали спецтехнику.

В Оболонском районе столицы, из-за прорыва трубы, на пешеходной части дороги образовался провал недалеко от ТРЦ Dream Town.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 8 февраля спасатели с помощью спецтехники достали автомобиль, который провалился и застрял в яме из-за прорыва трубы.