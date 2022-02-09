В Киеве из-за прорыва трубы перекрыли движение на одной из улиц. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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На улице временно перекрыли движение транспорта

В Святошинском районе Киева в среду, 9 февраля, произошел прорыв водонапорной сети. В результате происшествия было перекрыто движение на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. ЧП произошло на улице Бетховена.

"Из-за аварии на водопроводной сети перекрыто движение на части улице Бетховена на участке от улицы Жмеринской до Дорошенко. Аварийные бригады уже работают на месте", – говорится в сообщении.

Движение транспорта на улице перекрыто.
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Согласно официальным данным коммунального предприятия "Киевводоканал", на ремонт трубопровода понадобится около двух дней.

На ремонт трубы понадобится около двух дней.

Добавим, что по информации портала Google Maps на прилегающих улицах образовались пробки.

ЧП произошло на улице Бетховена.

Напомним, в Соломенском районе Киева в среду, 2 февраля, из-за аварии на трубопроводе в яму провалились два автомобиля. Чтобы достать автотранспорт задействовали спецтехнику.

В Оболонском районе столицы, из-за прорыва трубы, на пешеходной части дороги образовался провал недалеко от ТРЦ Dream Town.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 8 февраля спасатели с помощью спецтехники достали автомобиль, который провалился и застрял в яме из-за прорыва трубы.

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