В Киеве из-за пробок затруднено движение на дорогах. Карта

В Киеве во вторник, 16 марта, на дорогах города утром образовались многочисленные пробки и тянучки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Южном, Дарницком, Патона, метро и Северном (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Николая Бажана, Освободителей, Броварском, Валерия Лобановского, Академика Глушкова и Голосеевском.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Елены Телиги, на Набережном и Днепровском шоссе, Окружной дороге, Богатырской, Николая Гринченко, Братиславской, бульварах Леси Украинки (ДТП в районе станции метро "Печерская") и Перова,

В Киеве 16 марта пасмурно, но без осадков. Днем от 7 до 9 тепла, ночью +1… +3.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.