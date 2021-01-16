В Киеве из-за мороза у машины лопнуло стекло. Видео

В Киеве в ночь с 15 на 16 января из-за сильного мороза у автомобиля Renault лопнуло боковое стекло.

На видео, размещенном в сети, можно увидеть момент, когда произошло ЧП (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Водитель автомобиля сначала подумал, что его транспорт пытались обокрасть, но после просмотра записи с видеокамер, установил причину повреждения стекла.

Стоит отметить, что ночью в Киеве температура воздуха опускалась до -15 – -17 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в течение выходных 16-17 января ожидается очень морозная погода. Несмотря на отсутствие значительных осадков, прогнозируют гололедицу. Ночная температура воздуха опустится до -18... -25 градусов, мороз продержится как минимум до 20 января.