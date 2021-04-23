В Киеве из-за аварии более 10 домов остались без воды

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 23 апреля, из-за аварии без водоснабжения осталось более 10 домов.

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", чрезвычайное происшествие произошло на улице Овручской, 26.

Так, авария затронула дома, расположенные на:

ул. Багговутовская 3/15 (9/3);

ул. Овручская 17 (5/3), 21/23, 23, 25, 28 (5/3), 286 (5/3), 26 (2/2), 27,29;

ул. Тропинина 2/4 (9/4);

пер. Делегатский 2/18 (9/1);

ул. Нагорная 8/32 (5/4), 12 (9/3).

Аварийные бригады приступили к ликвидации аварии. Кроме того, на улицу Овручская, 23-25, направлена автоцистерна с водой.

Отметим, в Дарницком районе Киева коммунальщики начали реконструкцию одного из самых проблемных коллекторов дождевой канализации, расположенного на улице Вересневой.

Во время сильных осадков он не справлялся с нагрузкой. Поэтому, на месте дежурили бригады гидрослужбы, которые при необходимости откачивали воду. В рамках работ предусмотрено устройство новых коллекторов длиной 342 метра диаметрами 600 мм и 400 мм, обустройство новых дождеприемных колодцев и решеток ливнестоков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в этом году коммунальщики планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров.