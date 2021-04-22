В Киеве хотят запретить строительство в центре города

В Киевсовете готовят проект решения, которым предусмотрено введение моратория на строительство в центре Киева.

Как рассказал председатель фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко, в частности, предлагается запретить сооружение новых зданий в центре столице, сообщает Big Kyiv. Кроме того, это касается проведения реконструкции с изменением архитектурных параметров.

Отмечается, что мораторий предлагают ввести временно, до утверждения нового Генерального плана и плана зонирования территории Киева.

При этом, предусматривается, что он не будет применяться во время капитальных ремонтов сооружения, если во время проведения работ не изменятся геометрические параметры здания. Депутаты предлагают разрешить строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов социальной инфраструктуры таких как школы и больницы.

По словам Маленко, базовый текст соответствующего проекта решения уже готов, а его инициаторы начнут консультации с депутатским корпусом.

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