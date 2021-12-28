В Киеве есть серьезные проблемы с качеством воды, а отходы сливают в реку, – нардеп Холодов

В Киеве после перехода на диоксид хлора расходы на обеззараживание воды увеличились с 5 млн грн в год до 120 млн грн. При этом цех по производству реагента не введен в эксплуатацию, а сама технология не сертифицирована.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Андрей Холодов. По его словам, таким образом воду в столице обеззараживают уже два года.

"Замена жидкого хлора на диоксид хлора привела к тому, что расходы на обеззараживание увеличились в 24 раза – с 5 млн грн в год до 120 млн грн. Но самая большая проблема в том, что цех по производству диоксида хлора не введен в эксплуатацию, технология не сертифицирована. То есть производство и применение диоксида хлора в Киеве – это что-то типа эксперимента над Киевом и киевлянами. 2 года. Столица страны. Миллиарды гривен оборотов компании", – отметил Холодов.

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Он уточнил, что кроме того у столичного КП "Киевводоканал" есть и другие проблемы. В частности, это аварийное состояние Бортнической станции аэрации (БСА).

"7 лет потрачены впустую – переговоры с японскими компаниями, которые должны были выполнить реконструкцию, зашли в тупик и весь проект, по сути, нужно пересматривать. Все это время проводился тендер, затем обсуждались ценовые условия. За последних полгода провели 47 встреч в Zoom – и все это без толку", – заявил Холодов.

Также он уточнил, что иловые поля БСА, а это 200 гектар, переполнены. За последние 7 лет на поддержание аварийных дамб и ремонт насосного оборудование было потрачено около й млрд гривен.

При этом состояние Бортнической станции аэрации таково, что "на ней физически невозможно очищать стоки до санитарных стандартов".

"БСА сливает стоки официально - там, где их может проконтролировать Экоинспекция и неофициально - в магистральный канал и по нему с помощью насосной станции через 7 км ниже Вишенек в Днепр. Директор БСА публично дезинформировал народных депутатов Украины 8 декабря на заседании профильного комитета, когда сказал, что ниже Вишенек ничего не сбрасывают. Это ложь", – отметил Холодов.

По его словам, промывочная вода с Днепровской и Деснянской станций "Киевводоканала" после чистки резервуаров и фильтров сбрасывается в Днепр. Осадочная грязь и тяжелые химические элементы "напрямую попадают в главную водную артерию страны".

Добавим, что согласно официальной декларации бывший народный депутат Дмитрий Андриевский частично имеет влияние на КП "Киевводоканал". В частности, он владеет акциями предприятия.

Отметим, согласно обнародованной информации на Telegram-канале народного депутата Александра Качуры в днепровской воде фиксировали многократное превышение доз фосфатов, алюминия, нитрат-ионов.

В частности, лабораторные исследования показали превышение в водовыпуске гранично-допустимого уровня по фосфатам в 7 раз на Днепровской станции (0,59 мг/дм3 при гранично допустимом – 0,08 мг/дм3), а на Деснянской – примерно на 20% (0,63 мг/дм3 при гранично допустимом 0,44 мг/дм3).

"Из-за огромных доз фосфатов, которые "Киевводоканал" сбрасывает в Днепр, собственно, река и цветет. На Бортнической станции аэрации – превышение в водовыпуске показателей по указанным веществам (примерно на 50%, показатель 37,5 мг/дм3 при гранично допустимом 25,0 мг/дм3), по нитрат-ионам – примерно в 3,5 раза (136,9 мг/дм3 при граничном 44,7 мг/дм3)", – сообщил Качура.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и области аномальная жара привела к тому, что река Днепр буквально "зацвела". Это произошло из-за размножения сине-зеленых водорослей.