В Киеве ДТП спровоцировали многочисленные утренние пробки. Карта

В Киеве в понедельник, 19 апреля, из-за многочисленных ДТП движение на дорогах города было серьезно затруднено.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Победы, Любомира Гузара (ДТП), Освободителей, Броварском, Николая Бажана, Романа Шухевича (ДТП на Северном мосту), Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Голосеевском, Соборности (ДТП при съезде с моста Патона в сторону Набережного шоссе) Валерия Лобановского (ДТП) и Николая Бажана (ДТП на Южном мосту).

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Набережном и Дарницком шоссе, улицах Братиславской (ДТП), бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко (ДТП в районе метро "Университет"), Богатырской (ДТП в сторону метро "Почайна"), Кирилловской, Окружной дороге, Набережно-Рыбальской и Набережно-Хрещатицкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт из-за локдауна работает по спецпропускам.