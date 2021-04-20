В Киеве ДТП парализовали движение на дорогах. Карта

В Киеве во вторник, 20 апреля, из-за ДТП было затруднено движение на основных дорогах города.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Победы, Любомира Гузара, Романа Шухевича (ДТП на Северном мосту), Степана Бандеры (ДТП в районе метро "Почайна"), Освободителей, Броварском, Соборности, Николая Бажана, Героев Сталинграда, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улице Братиславской, бульварах Леси Украинки, Дружбы Народов (ремонтные работы), Перова и Тараса Шевченко, на Набережном (ДТП и ремонтные работы) и Дарницком шоссе, Богатырской, Вадима Гетмана, Даниила Щербакова и Набережно-Рыбальской.

Отметим, в Киеве в этом году коммунальщики планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт из-за локдауна работает по спецпропускам.