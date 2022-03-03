В Киеве для движения транспорта открыли два моста: ситуация в городе

В Киеве в четверг, 3 марта, открыт проезд на Северном и Дарницком мостах. Ездить могут как общественный, так и частный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичная власть призвала жителей не выезжать в город без необходимости.

"В Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты. Это касается и личного, и общественного транспорта. С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку", – подчеркнули в пресс-службе.

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В КГГА напомнили, что водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренной службы, а также военной технике и транспорту.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах.

Ночные взрывы – работа сил ПВО по ракетам противника. Обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала, но угрозы теплоснабжению нет. Утром аварийные бригады отремонтируют поврежденный участок.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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