В Киеве девушка устроила пикантный танец на дорожном знаке: в полиции сказали, что ей грозит. Видео

В центре Киева молодая девушка устроила пикантный танец, использовав вместо шеста дорожный знак. Невольными свидетелями этого действия стали трое мужчин форме правоохранителей и проезжавшие рядом водители.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP. На размещенном в сети ролике видно, что киевлянка в одном нижнем белье прокрутилась на знаке держась ногами и одной рукой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Обычный день в центре", – говориться подписи к ролику.

Видео дня

Отметим, проезжавшие мимо водители отреагировали на выступление незнакомки, сигналами автомобилей.

Как рассказали OBOZREVATEL в правоохранительных органах, максимально действия девушки могут расценить как мелкое административное правонарушение.

"В данном случае речь может идти максимум о мелком хулиганстве. Это при условии, если кто-то напишет соответствующее заявление. И это еще нужно будет доказать, что здесь было оскорбительное приставание к гражданам или действия, которые нарушили общественный порядок и спокойствие граждан. Тем более девушка ничего не сломала", – резюмировал наш собеседник.

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