В Киеве действуют плановые графики: в YASNO дали обнадеживающий прогноз по свету

Во вторник, 3 января, Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света. Сейчас ситуация в столице стабильная.

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Других отключений пока не планируется – при условии, что не будет новых российских атак. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор холдинга YASNO Сергей Коваленко.

"Пока прогнозы утешительные. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы полностью в графиках, не превышая ограничений. Это значит, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть", – отметил он.

В то же время, говорит Коваленко, вероятность локальных аварийных отключений остается высокой. Для того, чтобы аварий случалось меньше, после включения света не нужно включать все энергоемкие приборы одновременно, ведь это может спровоцировать перегрузку оборудования.

В YASNO отметили, что после атаки РФ в ночь на 1 января энергосистема получила новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам ситуацию удалось стабилизировать.

"Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за потребляемой мощностью", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые графики стабилизационных отключений в Киеве состоят из трех категорий, а потребителей разделили на четыре группы.

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