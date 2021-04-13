В Киеве дедушка-легенда два года живет в машине и клянчит у водителей деньги. Видео

В Киеве уже несколько лет "промышляет" дедушка, который живет в автомобиле и постоянно просит денег на ремонт машины и еду.

Как сообщает "Киев Оперативный", ушлого деда зовут Марат, ему 82 года.

Он уже несколько лет клянчит деньги на ремонт своего ВАЗа-2101. Мол, постоянно ломается. Пенсионер уже давно стал звездой YouTube. Правда, многие заметили в словах дедушки явные несостыковки.

Ведь еще в прошлом году он рассказывал, что у него есть родственники во Львове. Теперь, в интервью "Киев Оперативный" он заявил, что у его сына была квартира в Шостке (Сумская область - Ред.). Однако она сгорела.

На вопрос журналиста, почему у дедушки нет своего дома, тот ответил, что успел возвести только фундамент.

"Если бы кто-то дал возможность мне бы пожить, я бы согласился", – заявил дедушка.

Отметим, что автомобиль дедушки в отличном состоянии. Видимо свои "Жигули" он оберегает, как настоящий дом.

Вероятно легенда столичных дорог никогда не расстанется со своим авто и дальше будет просить деньги у неравнодушных водителей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пара влюбленных бездомных решила радикально изменить свою жизнь. Они сделали себе паспорта и планируют пожениться.