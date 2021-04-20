В Киеве бухгалтера метрополитена подозревают в растрате коммунального имущества

Заместителя главного бухгалтера киевского метрополитена подозревают в растрате имущества на сумму более 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что в качестве заместителя главного бухгалтера женщина также выполняла административно-хозяйственные функции. При этом в течении длительного времени она злоупотребляла служебным положением и незаконно передавала имущество в пользу третьих лиц.

Как рассказал заместитель начальника следственного отдела управления полиции в метрополитене Руслан Обелец, после проведения аудиторской проверки и инвентаризации предприятия правоохранители обнаружили отсутствие имущества и материально-технических средств:

"Мы провели судебно-экономическую экспертизу, собрали необходимые доказательства и по процессуальному руководству Подольской окружной прокуратуры города Киева объявили фигурантке о подозрении в растрате имущества предприятия на сумму свыше 250 тысяч гривен. Сейчас досудебное расследование, начатое по части 4 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, завершено. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом мы направили в суд ", – рассказал Руслан Обелец.

Сотруднице метрополитена грозит до 8 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столичном метрополитене, который работает по спецпропускам, парень и девушка курили прямо в вагоне поезда и опубликовали видео на своих страницах в соцсети Instagram.