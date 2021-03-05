В Киеве будут бороться с незаконной парковкой на Алее Героев Небесной сотни

В Печерском районе Киева на Алее Героев Небесной сотни установили дорожные знаки, которые предупреждают о запрете парковки на этом участке улицы.

Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, это знак 3.34 "остановка запрещена" с табличками "эвакуация".

"Соответствующая схема разработана и реализована по поручению Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Всего установлено 10 знаков 3.34 и 14 табличек", – уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в Киеве начали дорожный сезон – уже ведутся работы по обновлению Индустриального моста, нескольких других путепроводов и ремонт дорог.

Добавим, что в столице в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Среди прочего новые камеры будут использовать для мониторинга того, как киевляне и гости столицы соблюдают карантинные ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 5 по 9 марта с 21:00 из-за замены турникетов не будет работать один из вестибюлей станции метро "Почайна".