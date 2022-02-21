В Киеве будет опасная погода: синоптики сделали предупреждение

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В Киеве в понедельник, 21 февраля, в ближайшее время ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Осадков синоптики не прогнозируют.

"В ближайшее время и до конца дня 21 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", –говорится в сообщении.

В КГГА дали рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

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в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, март 2022 года в Украине начнется с морозов и закончится настоящей весенней погодой. Апрель порадует теплом, а вот в мае будет дождливо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 февраля, в Киеве в основном ожидается облачная погода с прояснениями. В среднем температура воздуха будет +5.