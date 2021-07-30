В Киеве 1 августа могут закрыть несколько станций метро: названа причина

В Киеве в воскресенье, 1 августа, могут временно закрыть несколько станций метро. Причина – проведение футбольного матча "Динамо" (Киев) – "Верес" (Ривне) на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". Отмечается, что начало матча в 19:30 и после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

На коммунальном предприятии это объяснили целями безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций метро.

Напомним, что 19 июля в Киеве из-за непогоды закрыли станцию метро "Берестейская" на красной линии подземки. Она не работала на вход и выход.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля в метро Киева прошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, конфликт произошел из-за отсутствия у одного из них медицинской маски.

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