В центре Киева провалился асфальт на проезжей части. Фото

Олег Тимченко Жизнь столицы 16:10, 4.01.2021 Обновлено: 16:35, 4.01.2021

На улице Большой Васильковской в Киеве из-за подмывания грунта произошел провал на проезжей части.

Как сообщает пресс-служба Голосеевской РГА в столице, авария случилась после выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сообщается, что на место происшествия были вызваны коммунальные службы для ремонта поврежденного участка дороги на проезжей части улицы.

Авария произошла на проезжей части.
Голосеевская РГА
На место происшествия вызвали коммунальщиков.
Голосеевская РГА
Прорыв произошел после плановых работ по прокладке сетей.
Голосеевская РГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • В Деснянском районе Киева 10 декабря из-за прорыва трубы три жилых многоэтажных дома по улице Каштановой остались без холодной воды.

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