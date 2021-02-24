В Киеве машину, оставленную на тротуаре, разбила глыба снега. Видео

В Печерском районе Киева, 23 февраля, в результате падения глыбы снега повреждения получил припаркованный на пешеходной зоне автомобиль Hyundai.

Как сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции, событие произошло на улице Шелковичной (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Правоохранители уточнили, что владелец машины пояснил, что припарковал автомобиль утром, а потом обнаружил повреждение стойки и зеркала.

Видеокамеры зафиксировали, что около 11:00 с крыши дома на Hyundai упал пласт снега. Мужчина решил не писать заявление по данному поводу.

Отметим, что в этом году уже регистрировались случаи повреждения автомобилей в результате падения сосулек с крыш домов. В Киеве 22 февраля из-за потепления с крыш домов начали активно падать сосульки. Уже повреждены несколько авто.

Кроме того, 4 февраля в двух районах Киева жители столицы получили травмы.

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму. Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева 22 февраля на женщину-пешехода с крыши дома, расположенного на улице Прорезной, упала большая глыба снега.