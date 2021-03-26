В КГГА отреагировали на повышение стоимости проезда в маршрутках

В Киеве власть последние шесть лет не регулирует установление тарифов на перевозку в частных маршрутках.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 26 марта, заявления частных перевозчиков о повышении стоимости проезда являются шантажом людей.

"Частные перевозчики готовят обоснования и предупреждают за 7 дней организатора перевозок (департамент транспортной инфраструктуры КГГА) и пассажиров. Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В том числе и Антимонопольный комитет", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что намерение Ассоциации перевозчиков обратиться к властям столицы официально запретить работу маршруток является манипуляцией.

"Частные маршрутки – это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать работать им или нет. Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти – это неприемлемо", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в субботу, 27 марта, часть столичных маршрутных автобусов поднимут стоимость проезда до 10 гривен, за одну поездку.