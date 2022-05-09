В КГГА сообщили о показателях радиационного фона и воздуха в Киеве: данные по районам

В Киеве на утро 9 мая показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме. Замеры проводили во всех районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также информацию относительно мониторинга чистоты воздуха в городе можно узнать в одном из разделов приложения "Киев Цифровой".

В частности, при норме 0,26 мкЗв/ч радиационный гамма-фон составляет:

ул. Перова, 40 – 0,12;

пл. Шевченко – 0,13;

ул. Закревского, 3 – 0,13;

пл. Минская – 0,13;

ул. Эстонская, 3 – 0,14;

ул. Стеценко, 2 – 0,14;

Видео дня

ул. Григоровича-Барского, 7 – 0,14;

просп. Правды, 96 – 0,13;

ул. Светлицкого, 26 – 0,13;

ул. Волкова, 26 – 0,12;

просп. Свободы, 22 – 0,13;

ул. Зодчих, 62 – 0,14;

б-р Вацлава Гавела, 7 – 0,12.

Кроме того, в Киевской городской госадминистрации обнародовали данные относительно чистоты атмосферного воздуха в столице.

Ул. Григоровича-Барского, 7 – по состоянию на 7:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,01 мг/куб. м;

углерода оксид – 1,2 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,1 мг/куб. м.

Ул. Щербаковского, 72 – по состоянию на 9:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,05 мг/куб. м;

углерода оксид – 0,3 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,4 мг/куб. м.

Проспект Победы, 53 (Шевченковский район) – по состоянию на 9:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,02 мг/куб. м;

углерода оксид – 1,8 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,01 мг/куб. м.

Проспект Победы, парк "Нивки" (Шевченковский район) – по состоянию на 9:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,01 мг/куб. м;

углерода оксид – 1,2 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,01 мг/куб. м.

Ул. Нижний Вал, 37 – по состоянию на 9:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,09 мг/куб. м;

углерода оксид – 0,5 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,02 мг/куб. м.

Ул. Межигорская, 75 (Подольский район) – по состоянию на 9:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,1 мг/куб. м;

углерода оксид – 0,5 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,02 мг/куб. м.

Ул. Богатырская, 2 (Оболонский район) – по состоянию на 9:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,03 мг/куб. м;

углерода оксид – 1,0 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,02 мг/куб. м.

Ул. Академика Вильямса, 3 – по состоянию на 9:00 все показатели в норме:

азота диоксид – 0,12 мг/куб. м;

аммиак – 0,01 мг/куб. м;

ангидрид сернистый – 0,08 мг/куб. м.

Ул. Данькевича, 4 (левый берег) – по состоянию на 8:00 концентрация оксида углерода – 1,2 мг/куб. м. Показатель в норме.

В КГГА напомнили, что в приложение "Киев Цифровой" интегрирован сервис с данными городских пунктов мониторинга чистоты воздуха. Чтобы установить приложение, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области в одном из домов обнаружили лабораторную колбу, которую оставили оккупанты. В сосуде была ртуть, а сам металл излучал радиацию.