В КГГА рассказали, сколько пар поженилось в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ

В Киеве за 45 дней полномасштабного вторжения российских оккупантов поженились 1439 пар. Кроме того, в столице за этот период на свет появилось 1189 малышей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации. Только за последнюю неделю в столице появилось 300 новых семей.

"За 45 дней полномасштабного вторжения агрессора в столице поженились 1439 пар. За последнюю неделю в столице поженились 300 пар. В Киеве с 24 февраля на свет появилось 1189 малышей. Среди них 629 мальчиков и 560 девочек. Среди новорожденных – 29 двоен", – уточнили в пресс-службе

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В КГГА напомнили, несмотря на то, что в столице стало безопаснее, чем раньше, в городе остается высокая вероятность воздушных атак со стороны страны-агрессора по инфраструктуре Киева.

Напомним, ранее жителей Киева призвали пока не возвращаться в город из соображений безопасности. В частности, остается угроза ракетных ударов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вторжения России в Украину с 24 февраля по 1 апреля 2022 года в нашем государстве родились 21 703 ребенка. При этом отсутствуют данные с отдельных временно оккупированных страной-агрессором территорий Украины.