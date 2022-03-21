В КГГА рассказали, сколько детей родилось в Киеве за 25 дней войны с оккупантами

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В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей. Среди них 427 мальчиков и 380 девочек.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской государственной госадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-службе КГГА. По его словам, среди новорожденных 15 двоен.

"И к положительным новостям. Жизнь продолжается! За 25 дней полномасштабного наступления россиян в столице родилось 807 детей: 427 мальчиков и 380 девочек. Среди новорожденных 15 двоен. Желаю новорожденным и их семьям мирного неба и крепкого здоровья!", – подчеркнул Поворозник.

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Напомним, в Херсоне, окруженном российскими войсками, поженилась пара врачей-интернов областной клинической больницы. Влюбленным не помешала даже война. В связи с военным сословием, официальную часть провел руководитель Херсонской областной клинической больницы.

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