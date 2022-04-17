В КГГА рассказали, почему в Киеве были слышны звуки взрывов утром 17 апреля

В Киеве в воскресенье, 17 апреля, утром жители города могли услышать звуки, похожие на взрывы. Столичная власть предположила, что это была работа систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина. По его словам, несмотря на объявления противовоздушной тревоги, взрывов в столице не было.

"Несмотря на то, что в Киеве вечером и утром раздавались сигналы воздушной тревоги, в столице спокойно – никаких взрывов не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны", – рассказал Поворозник.

Напомним, Дарницкий район Киева в субботу, 16 апреля, подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате атаки страны-агрессора один человек погиб, а еще несколько получили ранения и были госпитализированы.

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Ранее российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 17 апреля, страна-агрессор обстреляла Бровары Киевской области. В результате атаки врага была повреждена инфраструктура города.