В КГГА рассказали о текущей ситуации в Киеве

В Киеве ночь с 28 февраля на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов теробороны с диверсантами. Городские службы продолжают оборудовать защитные сооружения на въездах в столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Ситуация в городе контролируется.

"Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым. С 08.00 утра на маршруты вышел наземный транспорт. Будут работать те маршруты, где можно обеспечить перевозку. С сегодняшнего дня запрещена продажа алкогольных напитков. Они должны быть убраны с полок магазинов", – сообщили в пресс-службе.

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В КГГА напомнили, что водителям запрещено ездить по полосе общественного транспорта, чтобы обеспечить передвижение военной техники, машин "скорой" и специальных служб. Особенно это касается открытых мостовых переходов (Северный и Южный).

В Киеве работает гуманитарный штаб. Он занимается сбором продуктов питания и товаров первой необходимости.

"Всех небезразличных призывают приобщаться к этой работе. Нужно перевозить, помогать в фасовке и загрузке продуктов. Держимся! Итого победим. Городские власти призывают киевлян не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости. Помогать близким, особенно старикам. Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. Призываем киевлян быть бдительными! О подозрительных людях, мародёрах, сразу сообщать правоохранителям и военным", – резюмировали в КГГА.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве ночью 27 февраля было несколько боев между защитниками Украины и диверсионными группами противника. Сейчас ситуация полностью под контролем украинской армии и территориальной обороны.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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