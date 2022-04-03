В КГГА рассказали о текущей ситуации в Киеве по состоянию на 3 апреля

В Киеве ночь с 2 на 3 апреля прошла спокойно. Работает столичная инфраструктура, а также предоставляются все коммунальные услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Город продолжает жить в условиях военного положения.

"Ночь на 3 апреля в Киеве прошла спокойно. Работает инфраструктура, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты. Для общественного транспорта открыт Южный мост", – рассказали в пресс-службе.

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В КГГА напомнили, что в столице работает Гуманитарный штаб, который занимается созданием запасов необходимых продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. А также обеспечивает одиноких и пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.

"С начала полномасштабного российского вторжения горожане получили более 47 тысяч продуктовых наборов и около 42 тысяч горячих обедов. Городские власти призывают киевлян не терять бдительности и не выходить из дома без необходимости, а также соблюдать правила комендантского часа. При первых сигналах воздушной тревоги – следовать в укрытие", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сформировали отдельную охранную роту для защиты объектов критической инфраструктуры. В ней, в том числе, служат семь депутатов Киевсовета.

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