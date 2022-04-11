В КГГА рассказали, когда в Киеве закончат процесс дерусификации

В Киеве власть поддерживает инициативы жителей относительно переименования любых названий, связанных со Россией и ее союзниками. Соответствующие предложения будут рассмотрены на ближайшем заседание столичного горсовета.

Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА. В городе планируют переименовать 15 улиц и пять станций киевского метрополитена.

"В условиях полномасштабной войны России против Украины остро встал вопрос о переименовании улиц, станций метрополитена и других городских объектов в столице. Тех, которые носят названия известных деятелей и знаковых событий страны-агрессора или ее союзников... В ближайшее время на сайте Киевского городского совета будет размещен официальный список объектов с предложенными вариантами новых названий. Киевляне смогут принять участие в общественном обсуждении по упрощенной процедуре", – рассказал Бондаренко

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По его словам, переименование точно коснется следующих столичных улиц: Московская, Героев Сталинграда, бульвар Дружбы Народов, а также станций киевской подземки "Героев Днепра" и "Минска".

"Я уверен, что завершить процесс дерусификации мы сможем уже на ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета", – отметил Бондаренко.

Он уточнил, что финансирование процедур по переименованию улиц и станций метро будет предусмотрено в бюджете Киева на следующий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".