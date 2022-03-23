В КГГА рассказали, как будет работать транспорт в Киеве 23 марта

В Киеве в среду, 23 марта, для сообщения между левым и правым берегами Киева открыты Северный и Дарницкие мосты. Также в ограниченном режиме начал работать общественный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Кроме того, между станциями "Дарница" и "Святошин" будут ездить поезда городской электрички.

Наземный коммунальный транспорт работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку. Чтобы узнать, как он ездит, нужно перейти по ссылке.

Также в Киеве возобновил работу в режиме перевозок и метрополитен:

Красная линия: от ст. "Шулявская" до ст. "Университет";

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Синяя линия : от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого";

Зеленая линия : от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота";

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения составит 40 минут. График работы может оперативно изменяться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

В КГГА напомнили, что "Укрзалізниця" запустила челночные рейсы "Дарница – Святошино", как альтернативное сообщение между правым и левым берегом столицы. Поезда со станции "Дарница" и "Святошин" будут курсировать каждый час, начиная с 7:30. Последние рейсы – в 18:30.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве с начала войны российские оккупанты повредили более 70 жилых домов. Их ремонтом, где это возможно, занимаются коммунальные службы, которые для этого получают все необходимые материал.

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