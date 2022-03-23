В КГГА рассказали, как будет действовать комендантский час в Киеве
В Киеве комендантский час будет действовать каждую ночь с 20:00 до 07:00. Общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем с 08:00 до 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Выходить на улицу в ночью можно только при наличии специального пропуска.
"Комендантский час в Киеве действует каждую ночь с 20:00 до 07:00. В это время без спецпропусков строго-настрого запрещено передвигаться по городу! Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп", – подчеркнули в КГГА.
В пресс-службе напомнили, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем с 08:00 до 19:00.
"Городские власти настойчиво просят киевлян и днем не передвигаться по городу без необходимости! А в случае получения сигнала о воздушной тревоге – сразу идти в укрытие. Пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности и помогайте тем, кто рядом", – резюмировали в КГГА.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Киевской области с 23 по 24 марта будет введен комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 7:00.
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