В КГГА рассказали, как будет действовать комендантский час в Киеве

В Киеве комендантский час будет действовать каждую ночь с 20:00 до 07:00. Общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем ​​с 08:00 до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Выходить на улицу в ночью можно только при наличии специального пропуска.

"Комендантский час в Киеве действует каждую ночь с 20:00 до 07:00. В это время без спецпропусков строго-настрого запрещено передвигаться по городу! Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп", – подчеркнули в КГГА.

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В пресс-службе напомнили, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем ​​с 08:00 до 19:00.

"Городские власти настойчиво просят киевлян и днем ​​не передвигаться по городу без необходимости! А в случае получения сигнала о воздушной тревоге – сразу идти в укрытие. Пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности и помогайте тем, кто рядом", – резюмировали в КГГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Киевской области с 23 по 24 марта будет введен комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 7:00.

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