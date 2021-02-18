В Киеве усилили борьбу с сосульками на крышах. Фото

В Киеве власти увеличили количество коммунальщиков, которые занимаются расчисткой крыш от сосулек.

Как сообщил в соцсети заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, в столице к этой работе привлекли 123 кровельщика, 29 бригад альпинистов и 12 автовышек (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Чиновник напомнил, что ответственность за очистку от снега и сосулек несут не только коммунальные службы города, но и все другие учреждения и организации. Штраф за бездействие - 1700 гривен.

В пресс-службе КГГА добавили, что продолжается вывоз снега с дорог, тротуаров и путепроводов столицы. За последние сутки перевезено почти 13,6 тысячи тонн.

Основную работу по вывозу проводят ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Минувшей ночью были привлечены 360 единиц спецтехники. Работали 309 человек в составе 37 бригад с ручной уборки.

Так же работали мобильные снегоплавильные комплексы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в двух районах Киева 14 февраля жители столицы получили травмы в результате падения сосулек.