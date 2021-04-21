В КГГА объяснили стабилизацию ситуации с больными COVID-19 в Киеве

В Киеве строгие карантинные ограничения, введенные столичной властью, позволили несколько стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко напомнила, что в марте – начале апреля в столице фиксировали большое количество заболевших коронавирусом, передает пресс-служба КГГА.

"Мы имели наибольшую нагрузку на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии. При таких условиях мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилась. Но мы говорим об этом с большой осторожностью", – отметила Старостенко.

Она добавила, что больных COVID-19 в Киеве принимают 38 учреждений здравоохранения, из них 27 – коммунальные.

"Всего развернуто 6558 коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, а за последний месяц количество коек за счет коммунальных учреждений увеличен более чем на тысячу. Сегодня некоторые опорные больницы остаются перегруженными. Поэтому мы должны быть очень осторожными в наших прогнозах", – резюмировала Старостенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве разработают дополнительные противоэпидемические правила и меры на Пасху и майские праздники.