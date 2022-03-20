В Ирпене в результате обстрелов оккупантов уничтожена семинария. Видео

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Российские оккупанты обстреляли Ирпень Киевской области. В результате атаки врага загорелась Ирпенская библейская семинария, в которой располагался Центр помощи.

Об этом сообщили в социальных сетях. Всего в городе было зафиксировано около 30 взрывов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Ирпене, в результате обстрелов разрушен Семинарий, где был размещен Центр помощи", – говорится на сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что из поврежденного здания идет густой черный дым.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области гражданском населению запретили посещать леса. Это касается как прогулок, так и поездок по этой территории, кроме транзитных путей.

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