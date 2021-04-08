В Ирпене предложили решение транспортного коллапса: фото проекта современной дорожной развязки

В городе Ирпень Киевской области дорога на Бучу в последнее время регулярно перегружается утром и вечером. Речь идет об участке пути вблизи ТРЦ "Жираф".

Из-за этого возникают километровые пробки, которые провоцируют транспортный коллапс сразу двух городов, сообщили на странице команды депутата Ирпенского городского совета Андрея Страховского в Facebook.

К решению этой проблемы привлекли специалистов проектной организации ООО "Проектный мир". Они разработали план дорожной развязки возле ТРЦ, которая позволит разгрузить трафик между Ирпенем и Бучей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта в Киеве, со станции "Святошин" начал курсировать электропоезд "Святошин-Буча". Поезда будут останавливаться на станциях "Святошин", "Беличи", "Ирпень" и "Буча".