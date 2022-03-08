В Ирпене идут бои, оккупанты обстреливают Макаров и Гостомель. Главное о ситуации на Киевщине

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Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Ирпень Киевской области. Также страна-агрессор продолжает обстреливать Макаров и Гостомель.

Об этом сообщило издание Украинская правда. Власти готовят эвакуацию населения в отдельных населенных пунктах региона.

"Бои в Ирпене. Обстрелы: Макаров, район Гостомеля. Движение вражеской техники на севере Броварского района. Постоянная тревога авиаударов по Василькову, Белой Церкви, Гостомелю, Узину. Готовимся к эвакуации", – говорится в сообщении.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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