В Горенке нашли шкаф, который тоже смог уцелеть в разрушенном доме. Фото

В Горенке Киевской области большинство домов были серьезно повреждены во время обстрелов со стороны оккупантов. Несмотря на это, на стене одной из разрушенных многоэтажек уцелел шкафчик с посудой, а рядом – стеклянные банки с консервацией.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Александр Аронец, который опубликовал соответствующее фото. Пользователи соцсети положительно восприняли пост украинца, отметив работу хозяина квартиры.

"В Горенке тоже свой шкафчик и даже банки с консервацией", – написал Аронец.

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В свою очередь известный украинский волонтер Игорь Захаренко отметил, что в населенном пункте много таких объектов, которые смогли выстоять несмотря на обстрелы со стороны оккупантов. В частности, опубликовав фотографии уцелевших люстр.

Как отметила пользователь Неля Шишкарь, "вот хозяин крепко смонтировал – по-украински".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области спасатели смогли аккуратно демонтировать символ стойкости украинцев – кухонный шкаф с керамическим петушком. Теперь он будет находится в Национальном музее Революции Достоинства.