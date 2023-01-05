В ДТЭК рассказали, как 5 января будут отключать свет в Киеве

В Киеве в четверг, 5 января, продолжают применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призвали потреблять электроэнергию экономно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"Уважаемые клиенты! Киев вернулся к стабилизационным графикам. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком можно перейдя по ссылке.

Добавим, украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, в Киеве из-за дефицита электроэнергии решили остановить весь наземный электротранспорт: трамваи и троллейбусы. Вместо них во все маршруты выпустили автобусы. Ранее эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители столицы должны быть готовы, что отключение света в городе может продолжаться до весны.

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