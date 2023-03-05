В ДТЭК рассказали, будут ли отключать свет в Киеве и области 5 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 5 марта, не планируют отключать свет потребителям. Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей региона призвали потреблять электроэнергию разумно.

"Уважаемые клиенты! Пока лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (графикам почасовых отключений)", – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения на энергоснабжение не планируют применять в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова снова экспортировать электрическую энергию в страны Европы. Снабжение может возобновиться в течение ближайшей недели при условии, что ситуация в энергосистеме нашего государства не ухудшится из-за обстрелов страны-террориста России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!