В день, когда мир вспоминает жертв Второй мировой, Украина истекает кровью в борьбе с российскими захватчиками, – Кличко

Сегодня, когда мир отмечает День памяти и примирения и вспоминает жертв и трагедию Второй мировой войны, Украина бьется с российскими захватчиками. Наша страна в боях с оккупантами защищает не только себя, но и свободу Европы.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что весь мир должен встать против зла, смерти и геноцида, которые принесла с собой страна-оккупант и агрессор.

"Друзья! Сегодня, когда мир отмечает День памяти и примирения и вспоминает жертв и трагедию Второй мировой, Украина истекает кровью и болью в героической борьбе против осатанелого захватчика. Ибо то, что делает Россия в Украине, – это тоже фашизм и нацизм. И этот кошмар может перекинуться на всю Европу. Ведь украинцы сегодня бьются не только за свою государственность и свободу, но и за принципы демократии, безопасность и свободу Европы", – констатировал Кличко.

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Мэр украинской столицы добавил: учитывая, что фашизм опять поднял голову, в случае победы Украины "победит весь цивилизованный мир". Он отметил, что мир должен противостоять злу и геноциду со стороны РФ.

"Поэтому когда в каждом уголке мира говорят: "Никогда снова", нужно вспоминать Бучу и Бородянку, Мариуполь и Харьков, уничтоженные дотла города Донбасса, замученных мирных украинцев, погибших детей и павших украинских героев... Ибо это происходит сегодня! Потому что фашизм снова поднял голову. Пора встать всем вместе против зла, смерти и геноцида, которые несет Россия. Победит Украина – победит цивилизованный мир!" – резюмировал глава КГГА.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что возможное оглашение Россией 9 мая открытой войны Украине ничего не меняет для нашего государства. Ведь для украинцев война с этой страной-агрессором длится уже 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 8 мая обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, когда страна вспоминает жертв Второй мировой войны.