В честь столицы Украины назвали редкого новорожденного носорога в Чехии. Фото

В зоопарке Двур-Кралове-над-Лабем (Чехия) родился двурогий носорог, который находится под угрозой исчезновения. Ему дали имя – Киев.

Об этом сообщило местное издание Novinky. Это первое такое редкое животное, которое появилось на свет в зоопарке за последние четыре года.

"Малыш фактически родился ровно через неделю после вторжения России в Украину. Его имя – еще один способ выразить поддержку украинским защитникам", – рассказал директор Сафари-парка Пршемысл Рабас.

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