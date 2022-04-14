В Буче возобновили подачу электроэнергии, – мэр города
В Буче Киевской области восстановили подачу электроэнергии. Пока, напряжение есть только на некоторые объекты города.
Об этом сообщил мэр Анатолий Федорук, передает пресс-служба Бучанской городского совета. По его словам, водоснабжение в городе уже восстановлено, на днях появится свет и газ в домах.
"Компания-поставщик планирует до 17 апреля, исходя из возможностей, обеспечить постоянное напряжение в город. Сейчас больница, гуманитарный штаб, резервуары чистой воды, пожарная часть, хотя и по временной схеме, но уже получают электроэнергию", – рассказал Федорук.
Он добавил, что специалисты работают над восстановлением газоснабжения в городе.
"Газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаза" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд. Надлежащим образом отремонтировали. Сейчас уже подали высокое давление, и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны", – резюмировал Федорук.
По его словам, на проверку всех сетей понадобится время поэтому соответствующие работы будут продолжены.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат какому-либо ремонту или реконструкции.