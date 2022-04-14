В Буче возобновили подачу электроэнергии, – мэр города

В Буче Киевской области восстановили подачу электроэнергии. Пока, напряжение есть только на некоторые объекты города.

Об этом сообщил мэр Анатолий Федорук, передает пресс-служба Бучанской городского совета. По его словам, водоснабжение в городе уже восстановлено, на днях появится свет и газ в домах.

"Компания-поставщик планирует до 17 апреля, исходя из возможностей, обеспечить постоянное напряжение в город. Сейчас больница, гуманитарный штаб, резервуары чистой воды, пожарная часть, хотя и по временной схеме, но уже получают электроэнергию", – рассказал Федорук.

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Он добавил, что специалисты работают над восстановлением газоснабжения в городе.

"Газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаза" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд. Надлежащим образом отремонтировали. Сейчас уже подали высокое давление, и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны", – резюмировал Федорук.

По его словам, на проверку всех сетей понадобится время поэтому соответствующие работы будут продолжены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат какому-либо ремонту или реконструкции.