В Белогородку привезли первых эвакуированных из Бучи. Фото и видео

В Белогородку Киевской области в пятницу, 11 февраля, начали прибывать первые автобусу с эвакуированными из города Буча. Здесь людям окажут необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Областной госадминистрации Киевщины. После этого население города перевезут в столицу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Белогородку прибывают первые автобусы и автомобили с эвакуированными из Бучи. Здесь им оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь, после чего людей будут перевезены в столицу", – сообщили в ОГА.

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