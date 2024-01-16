Уничтожает демократические принципы: Кличко о притеснениях независимых СМИ и наступлении на местное самоуправление

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия, уничтожает демократические принципы и вредит имиджу Украины. Кроме того, в государстве происходит наступление на местное самоуправление.

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Об этом глава КГГА написал в своем Telegram-канале. Государство не должно отходить от демократических принципов.

"Украина, несмотря на войну, не должна лишиться демократических завоеваний. Таких как свобода слова, соблюдение прав человека, децентрализация власти. И пока наши защитники сражаются на фронте, в тылу должны продолжаться реформы и необходимые изменения, а не обратный процесс. Страна должна работать на победу, а не барахтаться в болоте политического противостояния", – написал Кличко.

По словам мэра Киева, к сожалению, происходящее сегодня разрушает единство в государстве, уничтожает демократические принципы, вредит имиджу Украины. Это притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия, наступление на местное самоуправление.

"Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов. Все это уничтожает репутацию Украины, которая борется в кровавой войне за демократическое будущее. Сражается против авторитаризма и варварства. И еще раз подчеркиваю: независимые СМИ, свобода слова – один из основополагающих принципов демократии. Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоуменах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов и не несут за это никакой ответственности", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что правоохранительные органы должны наконец "прекратить бегать и кошмарить по заказам властей неугодных ей политиков и предпринимателей".

"А расследовать и установить кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь. Кто не дает работать бизнесу. Установить лиц, а не прозвищ каналов в Telegram. Да привлечь к ответственности. Фронт у нас один – там, где бьются наши защитники! И не нужно разжигать пожар внутри страны!", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко призвал прекратить разваливать систему управления столицей. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, продолжит работать, чтобы держать город в надлежащем состоянии, обеспечивать комфорт и сервисы жителям столицы, потому что не привык сдаваться.

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