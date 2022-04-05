Украинские силы обороны восстановили контроль над участком границы в Чернобыльской зоне

Украинские вооруженные силы вернули контроль над участком государственной границы в Чернобыльской зоне отчуждения. Это произошло во вторник, 5 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. По словам пограничников, российские оккупанты долго будут помнить, как они "освобождали Рыжий лес от радиации".

"Силы обороны страны вернули контроль на участке границы в Зоне отчуждения. Очень этому помогли сами орки, которые в муках, не можем обещать, что долго, будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации. Что тут скажешь – "на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!", – подчеркнули пограничники.

Видео дня

Напомним, ранее Министерство обороны Украины поделилось хорошей новостью о том, что российские войска покинули Чернобыльскую атомную электростанцию. В сообщении ведомство упомянуло видеоигры S.T.A.L.K.E.R., популяризировавшие Зону отчуждения.

На пост Минобороны в Twitter отреагировал официальный аккаунт игровой франшизы от украинской компании GSC Game World. Там поблагодарили украинских защитников за свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Чернобыльской АЭС снова подняли украинский флаг. С первого дня после начала вторжения России в Украину она была захвачена российскими оккупантами.

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